Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Hannover Vahrenheide: Am gestrigen Freitagnachmittag ereignete sich auf der Kugelfangtrift, nähe Vahrenwalder Straße, ein Verkehrsunfall bei dem zwei Personen so schwere Verletzungen davontrugen, dass sie ins Krankenhaus transportiert werden mussten. Ein LKW war auf den PKW der beiden Insassen aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich gegen 15:00 Uhr am Beginn der Kugelfangtrift in Höhe eines Möbelhauses. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war der LKW auf den PKW aufgefahren. Beim Eintreffen des zunächst alarmierten Rettungsdienstes konnte die Beifahrerin direkt aus dem Fahrzeug befreit, versorgt und umgehend in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden. Für den Fahrer des PKW bestand der Verdacht einer Wirbelsäulenverletzung, weswegen der vor Ort befindliche Notarzt die Feuerwehr zwecks patientenschonender Rettung aus dem Fahrzeug nachforderte. Mittels hydraulischem Rettungsgerät wurde das Dach des Fahrzeuges abgenommen und der Patient konnte in liegender Position aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde auch der Fahrer in ein hannoversches Krankhaus transportiert. Zur genauen Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden, hierzu und zur Unfallursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst Hannover waren mit 12 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Hannover, übermittelt durch news aktuell