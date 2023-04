Feuerwehr Hannover

FW Hannover: Pressemitteilungen der Feuerwehr Hannover ab 01.05.2023

Hannover (ots)

Ab dem 01.05.2023 werden Pressemitteilungen der Feuerwehr Hannover ausschließlich über das Presseportal ausgesendet.

Der aktuelle Verteilmechanismus unserer Pressemitteilungen wird zum 01.05.2023 auslaufen. Wir werden ab dann unseren Newsroom im Presseportal nutzen, um unsere Pressemitteilungen zu kommunizieren.

Registrieren Sie sich gerne mit ihrer Emailadresse in unserem Newsroom. Sie erhalten dann eine Information, wenn durch uns eine neue Meldung herausgegeben wird.

Sofern Sie an Presseeinladungen für Termine vor Ort (nicht die telefonische Einsatzbenachrichtigung) Interesse haben, bitten wir sie uns ihre Kontaktdaten nebst Funktion an Feuerwehr.Pressestelle@Hannover-Stadt.de zuzusenden. Wir nehmen Sie dann in unseren neuen Verteiler für Presseeinladungen auf.

