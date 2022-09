Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Nierstein (ots)

Ein 29-jähriger Fahrer aus Nierstein befuhr am 20.09.2022, gegen 23:00 Uhr mit seinem PKW BMW die Oberdorfstraße in Nierstein in Fahrtrichtung Fäulingstraße. Nach dem Abbiegen in die Schmiedgasse verlor der Fahrer aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in einen am rechten Fahrbahnrand der Schmiedgasse geparkten PKW Opel. Durch den Aufprall wurde der PKW Opel auf einen davor geparkten PKW Fiat aufgeschoben, der hierdurch wiederum auf einen PKW Hyundai geschoben wurde. An dem PKW BMW und dem PKW Opel entstand ein so erheblicher Sachschaden, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

