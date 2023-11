Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Geschwindigkeitskontrolle im Kreuzungsbereich L414/K15 Gemarkung Ober-Hilbersheim

Ingelheim (ots)

Am Mittwoch, den 29.11.2023 in der Zeit von 09:15 Uhr bis 13:45 Uhr führte die Polizeiinspektion Ingelheim im Kreuzungsbereich der L414/K15 in der Gemarkung Ober-Hilbersheim Geschwindigkeitskontrollen via Lasermessung durch. Insgesamt wurden 25 Verwarngeld-und Bußgeldverfahren gegen Fahrzeugführer eingeleitet. Der gemessene Spitzenwert lag bei 92km/h bei erlaubten 60 km/h. Auf den Fahrzeugführer kommen ein Bußgeld in Höhe von 150EUR und ein Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei zu. Die Polizei weißt immer wieder daraufhin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit weiterhin einer der häufigsten Verkehrsunfallursachen ist. Im Jahr 2022 waren es hier alleine 2559 (RLP) Verkehrsunfälle die aufgrund zu hoher Geschwindigkeit zu Unfällen mit Personenschäden führten. Ebenfalls möchte die Polizei nochmals auf die Gefahren von falscher oder schlechter Bereifung bei den aktuellen Witterungsverhältnissen hinweisen. Sollte es aufgrund falscher Bereifung auf dem Fahrzeug (Sommerreifen) bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem Verkehrsunfall kommen, kann es passieren, dass die KFZ Versicherung dem Fahrzeugführer eine Mitschuld gibt. Die Faustregel von O (Oktober) bis O (Ostern) sollte jedem bekannt sein. Jedoch sollte dies nur ein Anhaltspunkt sein. Bei Temperaturen ab +7 Grad sollten Winterreifen oder Allwetterreifen auf den Fahrzeugen aufgezogen sein. Angepasste Geschwindigkeit und ein verkehrssicheres Fahrzeug erhöhen die Sicherheit im Straßenverkehr für Dritte und Sie.

