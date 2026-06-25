Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verdächtiger Rauch

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Verdächtiger Rauch

Datum: 24.06.2026

Uhrzeit: 21:22 Uhr

Einsatzort: Rathausstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Anrufer meldeten eine unklare Rauchentwicklung. Vor Ort wurde ein nicht angemeldetes Nutzfeuer festgestellt, welches durch die Einsatzkräfte abgelöscht wurde. Die Einsatzstelle wurde an das Ordnungsamt und die Polizei übergeben.

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