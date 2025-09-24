Feuerwehr München

FW-M: Geburtsort: Kilometer 4,9 (Forstenried)

München (ots)

Dienstag, 23. September 2025, 16.08 Uhr

Autobahn A95, Fahrtrichtung Garmisch

Einen eher ungewöhnlichen Geburtsort hat ein Mädchen wohl in ihrer Geburtsurkunde, da es die Eltern nicht mehr in die geplante Klinik schafften.

Da bei der 34-jährigen Mutter die Wehen einsetzten, begaben sich der Vater in spe und seine Frau mit ihrem Auto auf den Weg in die vorgesehene Klinik. Während der Fahrt hatte es der Spross aber eiliger, als es sich die Eltern wünschten. Auf der Autobahn war der Nachwuchs dann tatsächlich nicht mehr aufzuhalten - die Geburt stand unmittelbar bevor.

Die Einsatzkräfte bekamen die Einsatzadresse A95, Fahrtrichtung Garmisch, km 4,9 übermittelt. Der ersteintreffende Rettungswagen fand die Mutter und das Kind bereits im Fahrzeug der Familie vor. Beide waren augenscheinlich wohlauf. Der Vater, der gleichzeitig als ungewollter Geburtshelfer fungierte, wies die Einsatzkräfte vor Ort ein.

Der ebenfalls hinzugezogene Kindernotarzt und der Neugeborenennotarztdienst übernahmen die Versorgung des Kindes, im Rettungswagen wurde die Mutter von einem Notarztteam versorgt. Die Einsatzstelle wurde während der Versorgung durch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr München abgesichert. Gemeinsam fuhren im Anschluss alle Fahrzeuge in die ursprünglich vorgesehene Klinik.

Der Familie geht es gut, und wir wünschen ihnen nach dem recht rasanten Start eine nun ruhigere Zeit!

