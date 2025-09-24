PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr München

FW-M: Geburtsort: Kilometer 4,9 (Forstenried)

FW-M: Geburtsort: Kilometer 4,9 (Forstenried)
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Dienstag, 23. September 2025, 16.08 Uhr

Autobahn A95, Fahrtrichtung Garmisch

Einen eher ungewöhnlichen Geburtsort hat ein Mädchen wohl in ihrer Geburtsurkunde, da es die Eltern nicht mehr in die geplante Klinik schafften.

Da bei der 34-jährigen Mutter die Wehen einsetzten, begaben sich der Vater in spe und seine Frau mit ihrem Auto auf den Weg in die vorgesehene Klinik. Während der Fahrt hatte es der Spross aber eiliger, als es sich die Eltern wünschten. Auf der Autobahn war der Nachwuchs dann tatsächlich nicht mehr aufzuhalten - die Geburt stand unmittelbar bevor.

Die Einsatzkräfte bekamen die Einsatzadresse A95, Fahrtrichtung Garmisch, km 4,9 übermittelt. Der ersteintreffende Rettungswagen fand die Mutter und das Kind bereits im Fahrzeug der Familie vor. Beide waren augenscheinlich wohlauf. Der Vater, der gleichzeitig als ungewollter Geburtshelfer fungierte, wies die Einsatzkräfte vor Ort ein.

Der ebenfalls hinzugezogene Kindernotarzt und der Neugeborenennotarztdienst übernahmen die Versorgung des Kindes, im Rettungswagen wurde die Mutter von einem Notarztteam versorgt. Die Einsatzstelle wurde während der Versorgung durch ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwehr München abgesichert. Gemeinsam fuhren im Anschluss alle Fahrzeuge in die ursprünglich vorgesehene Klinik.

Der Familie geht es gut, und wir wünschen ihnen nach dem recht rasanten Start eine nun ruhigere Zeit!

(pyz)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Pressekontakt:
Feuerwehr München
Pressestelle
Telefon: 089 / 2353 31311
(Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 15:00 Uhr, Freitag von 08:30 bis
12:00 Uhr)
E-Mail: presse.feuerwehr@muenchen.de

Internet: www.feuerwehr-muenchen.de
Twitter: www.twitter.com/BFMuenchen
Facebook: www.facebook.com/feuerwehr.muenchen/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/feuerwehrmuenchen
Instagram: www.instagram.com/feuerwehrmuenchen/

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr München mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Weitere Meldungen: Feuerwehr München
Alle Meldungen Alle
  • 21.09.2025 – 10:30

    FW-M: Person von Straßenbahn erfasst (Schwanthalerhöhe)

    München (ots) - Samstag, 20. September 2025; 23.15 Uhr Landsberger Straße Ein junger Mann ist gestern Abend von einer Tram erfasst und überrollt worden. Dabei wurde er schwer verletzt. Aus unbekannter Ursache fiel der 24-Jährige unmittelbar vor eine stadtauswärtsfahrende Straßenbahn. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung wurde der Mann erfasst und geriet unter die Bahn, die erst nach einigen Metern zum Stehen kam. Bei ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:39

    FW-M: Brennender Pkw in Tiefgarage (Schwabing)

    München (ots) - Freitag, 19. September 2025, 7.38 Uhr Occamstraße Zu einer Rauchentwicklung in einer Tiefgarage ist die Feuerwehr München am Freitagmorgen alarmiert worden. Ein Hybrid-Fahrzeug war in Brand geraten. Auf dem Parkdeck in der Occamstraße stand ein stark rauchender Toyota Prius. Der Entstehungsbrand wurde durch einen Atemschutztrupp der Feuerwehr München mit zwei Feuerlöschern gelöscht. Durch das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren