FW-M: BMW fährt ins Schotterbett (Berg am Laim)

München (ots) - Samstag, 4. November 2023, 17.28 Uhr Joseph-Maria-Lutz-Anger Sowohl ein Gasgrill als auch die Gartenmöbel auf einer Terrasse sind am späten Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Durch das Feuer hat auch der Vollwärmeschutz am viergeschossigen Mehrfamilienhaus massiv Schaden genommen. Als eine Frau vom Einkaufen zurückkehrte, sah sie, dass der Gasgrill auf ihrer Terrasse in Flammen stand und das ...

