FW Gangelt: Produktaustritt in Pflegeheim

Gangelt/Mindergangelt (ots)

Die Löscheinheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt wurde heute Morgen um 9:41 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in Mindergangelt alarmiert. Mitarbeitende eines Alten- und Pflegeheimes hatten einen ätzenden Geruch in den Kellerräumen festgestellt. Einsatzkräfte der Feuerwehr erkundeten unter schwerem Atemschutz den Bereich und stellten fest, dass in der Wäscherei im Kellergeschoss aus ungeklärter Ursache eine kleinere Menge eines hochkonzentrierten Flüssigwaschmittel ausgetreten war. Hauptbestandteil des Flüssigwaschmittels ist der ätzende Stoff Natriumhydroxidlösung, welcher Haut, Augen und Atemwege schädigen kann. Das hochkonzentrierte Flüssigwaschmittel wird in der Regel in Industriewaschmaschinen über ein Dosiergerät automatisch der Wäsche zugeführt. Da der Stoff als Waschmittel gut wasserlöslich ist, verdünnten die Einsatzkräfte den ausgetretenen Stoff mit Wasser erheblich, sodass keine Gefahr mehr bestand. Anschließend wurde der betroffene Kellerbereich gelüftet. Personen kamen nicht zu Schaden, da die Dämpfe schwerer als Luft sind, bestand für die Bewohner zu keiner Zeit eine gesundheitliche Gefahr. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

