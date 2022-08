Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Vegetationsbrand am Rodebach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gangelt/Niederbusch (ots)

Der Löschzug 1 und die Bauhofstaffel der Feuerwehr Gangelt wurden heute Vormittag um 10:44 Uhr zu einem Vegetationsbrand in Niederbusch alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwischen den Ortschaften Stahe und Niederbusch entlang der Straße an der Venn eine Böschung in Brand geraten war. Glücklicherweise wurde der Brand frühzeitig bemerkt, sodass sich das Feuer auf eine Fläche von rund zehn Quadratmetern beschränkte. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Aufgrund der enormen Trockenheit der vergangenen Wochen werden Passanten gebeten, bitte folgende Hinweise zu beachten:

- Melden Sie Waldbrände sofort an die Feuerwehr unter Tel. 112 - Werfen Sie beim Auto- oder Bahnfahren keine Zigarettenkippen aus dem Fenster. - Machen Sie im Wald oder in Waldnähe kein offenes Feuer. - Parken Sie Ihren PKW nicht auf trockenem Gras, da es sich am heißen Katalysator entzünden kann. - Parken Sie stets so, dass Betriebs-, Rettungs- und Löschfahrzeuge nicht behindert werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell