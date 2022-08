Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Anhänger mit Dung vor Kindergarten umgestürzt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gangelt/Schierwaldenrath (ots)

Die Löscheinheit Schierwaldenrath der Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend um 18:07 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Oberstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte im Kurvenbereich der Oberstraße in Gangelt/Schierwaldenrath direkt am Kindergarten ein mit Dung beladener Anhänger eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges um. Glücklicherweise kamen bei dem Unfall keine Personen zu Schaden. Allerdings wurde die Fahrbahn der Oberstraße deutlich beschädigt. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und half bei der aufwendigen Bergung des verunfallten Anhängers. Hierfür musste zunächst mit Hilfe ortsansässiger Landwirte der Anhänger entladen werden. Anschließend wurde der verunfallte Anhänger aufgerichtet, so dass ein Abtransport möglich wurde. Aufgrund der hohen Temperaturen und die Wucht des Aufpralls wurde der Asphalt deutlich beschädigt. Mit Hilfe des Bauhofes der Gemeinde Gangelt wurden die betroffenen Stellen mittels Absperrbarken gesichert. Zudem reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn, sodass keine Geruchsbelästigung mehr aufgetreten ist. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Oberstraße rund 2,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell