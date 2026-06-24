Feuerwehr Bremen

FW-HB: Folgemeldung zum Feuer in der Martinistraße

Bremen-Altstadt (ots)

Die Feuerwehr und unterschiedliche Gewerke sind seit Montagmittag, 22.06.2026, im Einsatz bei einem Dachstuhlbrand in der Martinistraße. Siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/6300073. Der Einsatz dauert auch am Mittwoch noch weiter an.

Der Abbau des Dachstuhls wird seit der Montagnacht hindurch durchgeführt und von den notwendigen Löschmaßnahmen begleitet. Mittlerweile sind zwei Mobilkräne einer Spezialfirma eingesetzt. Diverse Baustoffe und Teile des Dachstuhls sowie Teile der Photovoltaikanlage werden so gesichert zu Boden gebracht. Die Feuerwehr führt die Arbeiten seit dem frühen Dienstagmorgen mit leicht reduzierten Kräften durch. So waren am Dienstag kontinuierlich ca. 60 Einsatzkräfte zur Durchführung von Maßnahmen vor Ort. In der Nacht zum Mittwoch wurden die Arbeiten aus Sicherheitsgründen für einige Stunden eingestellt. Eine Brandwache sorgte durchgehend für die nötige Überwachung der Einsatzstelle. Seit dem frühen Mittwochmorgen werden die Lösch- und Abrissmaßnahmen fortgeführt.

Für die Feuerwehr Bremen ist der Einsatz insbesondere aufgrund der hohen Temperaturen aus personeller und logistischer Hinsicht eine große Herausforderung. So müssen die Einsatzkräfte in kürzeren Abständen als üblich durchgetauscht und mit ausreichend Getränken versorgt werden.

Die weitere Einsatzdauer ist aktuell nicht exakt einzuschätzen. Die Einsatzleitung rechnet mit einer Fortführung bis über die kommende Nacht hinaus.

Gemeinsam mit der Polizei und den eingebundenen Gewerken können die Absperrungen soweit eingegrenzt werden, dass die Geschäfte und Restaurants im Umfeld des Brandobjektes fußläufig aus allen Richtungen wieder erreicht werden. Weitere Informationen zur Lage vor Ort folgen in Kürze.

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