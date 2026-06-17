Feuerwehr Bremen

FW-HB: Nach 11 Stunden wieder Feuer in Brandobjekt: Dachstuhl zerstört

Bremen (ots)

Am Mittwochnachmittag, den 17.06.2026, stand ein Wohn- und Geschäftsgebäude im Ortsteil Kirchhuchting einige Stunden nach dem ersten Brand wieder in Flammen. Bei dem zweiten Feuer wurde der Dachstuhl zerstört.

Es war kurz nach 16 Uhr, als Notrufe zu einer starken Rauchentwicklung im Dach eines Mehrfamilienhauses in Huchting in der Leitstelle der Feuerwehr eingingen. Bei der Einsatzstelle handelte es sich um das Haus, in dem in der vorangegangenen Nacht ein Wohnungsbrand wütete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/130368/6295931

Als die ersten Einheiten diesmal am Einsatzort eintrafen, drangen Flammen und Rauch aus dem Dach des mehrgeschossigen Gebäudes. Zunächst gingen die Kräfte noch unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Haus vor. Parallel wurden Löschmaßnahmen über eine Drehleiter von außen eingeleitet.

Den Innenangriff mussten die Kräfte jedoch abbrechen, weil das Dach bereits instabil wirkte. Kurz darauf stürzten tatsächlich Teile des Dachstuhls ein. So konzentrierten sich die Kräfte auf Löschmaßnahmen über die eingesetzten Drehleitern.

Nach zirka einer Stunde zeigte die Brandbekämpfung erste Erfolge, gegen 18:15 Uhr war das Feuer aus.

Warum es zu diesem erneuten Brandereignis am gleichen Objekt kommen konnte, dazu liegen keine Erkenntnisse vor.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Huchting, der Feuer- und Rettungswache 1 und 4, der FF Neustadt sowie Führungs- und Logistikkomponenten.

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