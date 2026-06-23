Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großbrand in der Bremer Innenstadt

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Bremen-Altstadt (ots)

Ein Geschäftsgebäude in der Martinistraße in der Bremer Altstadt erlitt bei einem Dachstuhlbrand großen Schaden. Die massive Rauchentwicklung und lange Straßensperrung beeinträchtigten Bewegungen in der Stadt erheblich. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löscht über mehrere Drehleitern und mit Speziallöschverfahren den Brand.

Am Montagmittag um 12:01 Uhr wurde der Einsatz in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gemeldet. Aufgrund der Meldung und der zahlreichen Notrufe wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften und -mitteln zur Einsatzstelle entsandt. Personen waren nicht gefährdet, sodass sich die Maßnahmen auf die Brandbekämpfung konzentrierten. Diese wurde bereits nach wenigen Minuten initial über zwei Drehleitern eingeleitet. Im weiteren Verlauf wurden zusätzlich Kräfte unter Atemschutz im Innenangriff eingesetzt um die Lage zu erkunden und eine Brandbekämpfung im Gebäude aufzunehmen.

Mit einer weiteren Drehleiter, die über den Hinterhof des Gebäudes eingesetzt wurde, der Verstärkung durch ein Teleskopmastfahrzeug der Werkfeuerwehr Mercedes-Benz von der Martinistraße sowie dem Einsatz eines speziellen Hochdrucklöschverfahrens, konnte die Brandausbreitung schließlich gestoppt werden.

Der Einsatzleiter vermeldete daher um 15:00 Uhr, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Die Nachlöscharbeiten würden jedoch noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Durch eintretendes Löschwasser drohte ein Serverraum im obersten Geschoss Schaden zu nehmen. Durch die Fachgruppe Elektro, die der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Strom angegliedert ist, konnten diese ausreichend lange mit Strom versorgt werden, bis eine Abschaltung ohne Datenverlust möglich wurde.

Die verbaute Photovoltaikanlage auf dem Dach behinderte den Löscherfolg. So flammte der Brand gegen 17:00 Uhr wieder auf. Wirksame Löschmaßnahmen konnten in diesem Bereich daher nur durch die Demontage großer Anlagenteile erfolgen. Diese Maßnahmen wurden am frühen Abend abgeschlossen, sodass ein Herankommen an weitere Glutnester möglich wurde. Die weiteren Löscharbeiten zogen sich noch bis zum Vormittag hin.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde in Absprache mit dem Gebäudeeigentümer beschlossen, den Dachstuhl von einem Abrissunternehmen teilweise abtragen zu lassen um die letzten Löschmaßnahmen umzusetzen und die Gefahr durch lose und möglicherweise herabfallende Teile zu beseitigen. Die Maßnahmen wurden noch am späten Abend begonnen und zogen sich ebenfalls bis zum Morgen hin.

Nach aktuellem Stand ist keine "Feuer aus"-Meldung erfolgt. Die Einsatzmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde zu Einsatzbeginn eine Bevölkerungswarnung ausgegeben und das angrenzende Parkhaus sowie das Pressehaus geräumt. Die Bevölkerungswarnung wurde nach einigen Stunden zurückgenommen, der Zugang zum Pressehaus wurde am Abend wieder freigegeben. Das direkt angrenzende Parkhaus blieb jedoch bis zum Vormittag gesperrt.

Am Einsatz waren initial Einsatzkräfte und -mittel der Berufsfeuerwachen 1, 2 und 7, die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Neustadt und -Huchting sowie Führungsdienste mit dem Führungsunterstützungsdienst, der Facheinheit Information und Kommunikation, beteiligt. Zur Verstärkung rückten im Laufe des Nachmittags die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Arsten und -Lehesterdeich sowie die Fachgruppe-Elektroversorgung und die Verpflegungseinheit an. Die Ablösung am Abend, in der Nacht und am Morgen wurde durch Kräfte der Feuerwachen 4 und 5 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Mahndorf, -Strom, Grambkermoor, -Oberneuland, und -Burgdamm übernommen. Zu Spitzenzeiten waren etwa 140 Einsatzkräfte mit zahlreichen Fahrzeugen zeitgleich am Einsatz beteiligt.

Die weitere Einsatzdauer und somit auch die Straßensperrungen sind noch nicht konkret abzuschätzen.

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