Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand in leerstehendem Gebäudekomplex fordert die Feuerwehr die ganze Nacht

Bremen (ots)

In der Nacht zum Samstag, 20.06.2026, bekämpfte die Feuerwehr Bremen einen Brand in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude im Bereich Industriehäfen. Der Einsatz forderte einen hohen Kräfteansatz über rund 10 Stunden.

Gegen 21:20 Uhr lief der Einsatz für die Feuerwehr an. Als die ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 5 ausrückten, konnten sie kurz darauf bereits die starke Rauchentwicklung über dem leerstehenden Gebäudekomplexes erkennen. Vor Ort lokalisierten sie das Feuer im ersten Obergeschoss. Es brannte Dämmmaterial.

Erste Atemschutztrupps gingen zur Brandbekämpfung in das Objekt vor. Die Wasserversorgung musste unter anderem durch sogenannten Pendelverkehr (Fahrzeuge liefern Löschwasser von einer nahen Wasserentnahmestelle zum Einsatzort) sichergestellt werden. Die benachbarte Werkfeuerwehr Arcelor Mittal unterstützte mit einem Räumfahrzeug, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Zwar konnte der Einsatzleiter gegen 23:40 Uhr "Feuer unter Kontrolle" melden. Aber die Löscharbeiten im Innenangriff wurden dauerhaft von mehreren Trupps unter Atemschutz fortgesetzt. So rückten zwei Mal in der Nacht weitere Freiwillige Feuerwehren zur Ablösung der eingesetzten Kräfte an.

Erst um zirka 7:45 Uhr war das Feuer aus. Bei einer weitere Kontrolle am Vormittag waren ebenfalls keine Glutnester mehr feststellbar.

Im Einsatz waren neben den Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Grambkermoor, -Lesumbrok, -Burgdamm, -Schönebeck, -Farge, -Neustadt und -Lehesterdeich. Zwischenzeitlich besetzten die Burgdamm die Wache 5, um den Grundschutz in dem Einsatzbereich sicherzustellen.

Aktueller Hinweis: Der Einsatz in der Martinistraße (22.06.2026) dauert noch bis in die Nacht an.

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