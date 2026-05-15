Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Verpuffung in Wohngebäude - Gebäude nicht mehr bewohnbar.

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 01:00 wurde die Feuerwehr Hagen über den Notruf 112, in die Behringstraße alarmiert, dort wurde eine Verpuffung in einem Wohngebäude gemeldet. Die Erkundung vor Ort bestätigte die Meldung, in einer Wohnung im Dachgeschoss war es zu einer Verpuffung gekommen. Durch das Ereignis wurden Gebäudeteile und Dachstuhl so beschädigt, dass das Haus geräumt werden musste. Durch die Feuerwehr wurden alle Wohneinheiten kontrolliert und lose Dachziegel mittels der Drehleiter entfernt, das THW Hagen sicherte den Dachstuhl und verschloss das Gebäude. Zum Glück wurde bei dem Ereignis niemand verletzt. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. Eingesetzt waren der Löschzug der Feuerwache Mitte, Rettungsdienst, THW und die Polizei.

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