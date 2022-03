Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Waldhütte brennt ab - Folgenschwerer Waldbrand verhindert

Offenburg / Zell-Weierbach (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr zunächst zum Brand eines Abfallbehälters nahe des Ausflugspunktes Kreuzebene in Zell-Weierbach alarmiert. Neben einer kleinen Schutzhütte am Waldrand war der Inhalt des Behälters in Brand gesetzt worden. Spaziergänger hatten das kleine Schadenfeuer entdeckt und die Brandbekämpfung aufgenommen. Die Feuerwehr löschte den Brand ab, an dem Behälter entstand Totalschaden. Bereits während dieser Maßnahmen wurde die Mannschaft des eingesetzten Löschfahrzeuges auf eine unklare Rauchentwicklung aufmerksam. Bei den weitergehenden Erkundungen und Befragungen von Passanten entdeckte die Feuerwehr die im Vollbrand stehende Waldhütte der sogenannten "Alten Pflanzschule". Die Flammen hatten bereits auf das Unterholz den trockenen Tannenwald übergegriffen. Eine Erkundung der Hütte selbst war aufgrund der massiven Flammen- und Hitzewirkung nicht mehr möglich. Die Einheit beschränkte sich zunächst mit der Abriegelung der erheblichen Ausbreitungsgefahr und konnte nach Heranführung von weiteren Tanklöschfahrzeugen mit mehreren Atemschutztrupps ein weiteres Übergreifen auf den Wald verhindern. Die Hütte, die auch ein beliebter Rastplatz für Wanderer und Waldbesucher ist, brannte jedoch vollständig ab.

Die Feuerwehr löschte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften mit über 15.000 Litern Löschwasser den Brand und schützte die bedrohte Waldfläche. Verletzt wurde niemand. Fachleute der Technischen Betriebe und des Forsts waren vor Ort und begutachteten den Schaden des bereits jetzt schon hitzegestressten Waldes. Ortsvorsteher Willi Wunsch aus Zell-Weierbach machte sich an der Einsatzstelle gleichfalls ein Bild von der Lage.

Zur Brandursache übernahm die Polizei die Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften mehrere Stunden vor Ort.

