Feuerwehr Wenden

FW Wenden: Zimmerbrand in Wenden: Feuer greift von Balkon auf Wohnung und Dach über

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Wenden (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17:45 Uhr ist die Freiwillige Feuerwehr Wenden mit den Einheiten Wenden, Gerlingen und dem Führungsdienst zu einem gemeldeten Zimmerbrand im Ortsteil Wenden alarmiert worden. Nach ersten Angaben brannte ein Heizpilz mit Gasflasche auf einem Balkon. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatte das Feuer bereits auf die angrenzende Wohnung, den darüberliegenden Balkon sowie Teile des Daches übergegriffen. Die Einsatzkräfte leiteten zunächst einen gezielten Außenangriff ein, um eine weitere Brandausbreitung zu verhindern. Anschließend löschten zwei Trupps unter schwerem Atemschutz die betroffene Wohnung im Innenangriff. Die Brandbekämpfung im Dachbereich erfolgte über die Drehleiter sowie im Innenangriff; insgesamt waren drei Trupps unter Atemschutz im Einsatz. Nach dem Ablöschen kontrollierte die Feuerwehr das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester und übergab die Einsatzstelle anschließend zur Brandursachenermittlung an die Polizei. Das Gebäude ist aktuell nicht bewohnbar. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort; die Bewohnerinnen und Bewohner, darunter ein Kleinkind, wurden untersucht und verblieben unverletzt an der Einsatzstelle. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt rund 50 Einsatzkräften im Einsatz

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