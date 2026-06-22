POL-LIP: Lemgo. Fahrrad gefunden - Polizei sucht Eigentümer.
Lippe (ots)
Am 07.06.2026 wurde an einem Fluss in Lemgo (Herrengraben) ein Fahrrad aufgefunden und sichergestellt. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um Diebesgut handelt. Bislang konnte das Rad niemandem zugeordnet werden. Das Kriminalkommissariat 2 sucht den Eigentümer oder die Eigentümerin und bittet darum sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden.
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