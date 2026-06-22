POL-LIP: Lemgo. Fahrrad gefunden - Polizei sucht Eigentümer.

Lippe (ots) - Am Sonntag (21.06.2026) gegen 11 Uhr verschafften sich mehrere vermummte Personen, die augenscheinlich der Identitären Bewegung angehören, unbefugt Zutritt zum Hermannsdenkmal. Sie bestiegen das Denkmal, zündeten Pyrotechnik und rollten Banner vom Balkon des Hermanns aus. Anschließend flüchtete die Personengruppe - bis auf einen Mann von ihnen, der oberhalb des Balkons auf das Denkmal kletterte und sich ...

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