Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelecfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Marktkaufs an der Detmolder Straße ist am Freitagmorgen, 20.06.2026, gegen 08:40 Uhr, ein 77-jähriger Pedelecfahrer leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 50-jährige Autofahrerin den Parkplatz des Marktkaufs über die Ausfahrt zur Detmolder Straße zu verlassen. Dabei übersah diese einen 77-jährigen Mann, der mit seinem Pedelec auf dem gemeinsamen Geh-Radweg in Richtung Detmold unterwegs war. Durch die Kollision stürzte der Pedelecfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu.

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