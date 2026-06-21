POL-LIP: Detmold. Fußgänger angefahren - Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Lippe (ots) - Eine 65-jährige Mofafahrerin ist am Donnerstagabend, dem 19.06.2026, gegen 18:00 Uhr, in der Einmündung Askampstraße / Schuckenteichweg gestürzt und dabei leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam die Frau aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Atemalkoholtest ...

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