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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fußgänger angefahren - Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Lippe (ots)

Am 20.06.2026 überquerte ein 36-jähriger Mann, gegen 20:50 Uhr, den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Siegfriedstraße / Marienstraße. Währenddessen erfasste ihn ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen an den Händen. Der Autofahrer flüchtete vermutlich mit einem weißen BMW SUV von der Unfallstelle. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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