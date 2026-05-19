Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frau angegriffen - Polizei sucht Jogger als Zeugen.

Lippe (ots)

Eine junge Frau meldete der Polizei einen sexuellen Übergriff im Bereich eines Weges an der Sprottauer Straße nahe eines Schulkomplexes. Zu der Tat soll es am Sonntagabend (17.05.2026) gegen 20.45 Uhr gekommen sein. Nach ersten Erkenntnissen ließ der bislang unbekannte Mann von der 25-jährigen Frau ab, als ein vorbeilaufender Jogger die Situation bemerkte und den Mann ansprach. Daraufhin flüchtete der Täter in Richtung Gustav-Heinemann-Schule. Das Kriminalkommissariat 1 sucht den Jogger, der in das Geschehen eingegriffen hat, und bittet ihn sich telefonisch unter (05231) 6090 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

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