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Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Verkehrsunfall auf der B 239 zwischen Lage und Detmold - Weitere Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen (02.05.2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6267018). Zwischenzeitlich waren drei verletzte Personen, die im Opel gesessen hatten, in Lebensgefahr. Inzwischen gelten sie als außer Lebensgefahr.

Das Verkehrskommissariat ist mit den umfangreichen Ermittlungen beschäftigt und sucht einen weiteren Zeugen: Kurz vor dem Unfall muss ein Traktor von dem Unfallverursacher im Audi A6 und einem weiteren Fahrzeug überholt worden sein. Der Traktorfahrer möge sich bitte unter der 05231 6090 als Zeuge melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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