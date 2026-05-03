Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Detmold - Verkehrsunfall mit Folgen

Lippe (ots)

Am Freitag, den 01.05.2026, gegen 15:13 Uhr, kam es im Nachtigallenweg in Detmold zu einem Verkehrsunfall. Ein hochmotorisierter Audi kollidierte hierbei mit einem geparkten Skoda. Nach dem Unfall entfernte sich der stark beschädigte Audi von der Unfallstelle. Später konnte dieses Fahrzeug im Bereich der Emil-Peters-Straße aufgefunden werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich vor Ort einige Widersprüche. Ein Jugendlicher, welcher über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt, gab sich hierbei als Unfallfahrer zu erkennen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

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