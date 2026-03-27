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Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Nach Verkehrsunfall beim Überholen geflüchtet: Weißer 5er BMW gesucht.

Lippe (ots)

In der Lemgoer Straße flüchtete ein unbekannter BMW-Fahrer am Donnerstagabend (26.03.2026), nachdem er augenscheinlich ein anderes Auto gegen 22.30 Uhr beim Überholen beschädigt hatte. Ein 31-Jähriger aus dem Kalletal war in Richtung Langenholzhausen unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen mit seinem Seat Leon links in die Straße Am Loh abzubiegen.

Ein unbekannter BMW überholte zeitgleich - mit nach Zeugenangaben überhöhter Geschwindigkeit - das Auto direkt hinter dem Seat und bemerkte den Abbiegevorgang daher zu spät, so dass er diesem in die Seite fuhr. Der BMW flüchtete in Richtung Langenholzhausen. Es soll sich um einen neueren, weißen 5er BMW mit LIP-Kennzeichen gehandelt haben, in dem zwei junge Männer (etwa 20-25 Jahre alt) gesessen haben. Der Fahrer trug eine schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf.

Am Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, verletzt wurde niemand. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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