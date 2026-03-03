PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Fahrraddiebstahl am Supermarkt.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (27.02.2026) entwendeten mehrere Personen am Hasselter Platz vor einem Supermarkt ein Fahrrad. Ein Zeuge beobachtete gegen 14:10 Uhr eine Gruppe von vier bis fünf Männern im Bereich der Fahrradständer. Kurze Zeit später stiegen die Personen mitsamt dem mutmaßlich gestohlenen Rad in einen weißen Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Wer Angaben zu den unbekannten Tätern oder dem weißen Transporter machen kann, wird gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

