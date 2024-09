Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. 19-Jähriger bedroht Einsatzkräfte in Rettungswagen - qualifizierte Ingewahrsamnahme durch SEK.

Lippe (ots)

Am Samstagabend (07.09.2024) wurden Rettungsdienst und Polizei in die Pestalozzistraße gerufen, da ein 19-Jähriger drohte sich selbst etwas anzutun. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Mann bereits leichte Verletzungen zugefügt. Bei der anschließenden medizinischen Erstbehandlung im Rettungswagen bedrohte der Mann unvermittelt die Einsatzkräfte mit einem Cutter-Messer. Die Rettungskräfte und Polizisten konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug zurückziehen und den 19-Jährigen daran hindern den Wagen zu verlassen. Unter Hinzuziehung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) konnte der Mann gegen 22 Uhr im Rettungswagen überwältigt und qualifiziert in Gewahrsam genommen werden. Dabei wurde der Extertaler leicht verletzt. Im Anschluss wurde er in einem Krankenhaus behandelt. Das Cutter-Messer ist sichergestellt worden. Im weiteren Verlauf wird geprüft, ob der 19-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

