Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Schulbus kollidiert mit Ampelanlage - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich Bielefelder Straße / Stoddartstraße in Pivitsheide ereignete sich am Freitagmittag (19.04.2024) gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Schulbus. Da der Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht die Polizei Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen verlor die 39-jährige Fahrerin eines Ziehharmonikabusses die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie aus Richtung Stoddartstraße kommend nach links auf die Bielefelder Straße in Richtung Augustdorf abbog. Der voll besetzte Bus kam nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Laternenmast und einer Ampelanlage, die dadurch vollständig außer Betrieb genommen wurde. Neben dem Schulbus selbst wurde auch ein Peugeot beschädigt, der sich zum Unfallzeitpunkt auf der Linksabbiegerspur der Bielefelder Straße in Richtung Lage befand. Während die Einsatzkräfte bei der Unfallaufnahme keine Verletzten ausfindig machen konnten, meldeten sich im Lauf des Tages mehrere Eltern bei der Polizei, deren Kinder beim Verkehrsunfall leicht verletzt worden sind. Im Bereich der Kreuzung kam es aufgrund der durch den Unfall ausgefallenen Ampel über mehrere Stunden zu Verkehrsstörungen. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum konkreten Unfallhergang geben können, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden. Sollte es weitere Kinder geben, die Verletzungen erlitten haben, werden auch deren Eltern gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell