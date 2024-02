Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Bedrohung und körperliche Auseinandersetzung mit drei Verletzten.

Lippe (ots)

Am Samstagmittag (10.02.2024) kam es gegen 13 Uhr auf einer Wiese zwischen den Mehrfamilienhäusern in der Bandelstraße und Am Dören zu einer Bedrohung und einer folgenden körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Gruppen, bestehend aus insgesamt 20 bis 30 Personen, waren mindestens durch ihre Anwesenheit in den Vorfall involviert. Während eines Streits, der ersten Erkenntnissen zufolge bereits seit einigen Tagen andauerte, wurden verschiedene Gegenstände wie Holzlatten und Metallstangen mitgeführt und vermutlich eingesetzt. Drei Geschädigte im Alter von 19, 26 und 37 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten konnten die beiden Gruppen trennen, jedoch flüchteten die mutmaßlichen Tatverdächtigen bei der Ankunft der Polizei. Die Hintergründe des Streits werden derzeit ermittelt. Gegen einen 37-jähriger Anwohner wurde ein Verfahren wegen eines besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs eingeleitet. Außerdem läuft ein Ermittlungsverfahren gegen fünf Anwohner im Alter zwischen 19 und 58 Jahren wegen Bedrohung und Beleidigung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Informationen zu dem Vorfall haben, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

