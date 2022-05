Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Schaufenstereinbruch in Detmolder Innenstadt

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Sonntagmorgen um 00:30 Uhr schlugen zwei unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Outdoor-Geschäftes in der Langen Straße in Detmold ein. Sie entwendeten blitzschnell einige Gegenstände aus der Auslage und flüchteten in Richtung der Weehrtschule. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolgslos. Wer Angaben zu der Tat oder den Tätern machen kann, wird gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 zu wenden.

