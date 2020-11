Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Technischer Defekt als Brandursache.

LippeLippe (ots)

Am Sonntagmorgen brannte ein Wohnhaus in der Straße "An der Hellrüsche". Die Bewohner konnten sich unverletzt aus dem brennenden Gebäude retten. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 000 Euro. Die Brandermittler der Polizei Lippe haben den Brandort nach Auskühlung heute untersucht. Ursache für das Feuer im Dachstuhl war ein technischer Defekt nach Tierfraß.

