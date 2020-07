Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Farbschmierereien an Rolltoren der Feuerwehr

Lippe (ots)

In der Nacht zu Samstag beschmierten bislang unbekannte Täter die Plexiglaseinsätze der Rolltore der Rettungswache in Detmold. Hinweise nehmen die Polizeiwache und die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

