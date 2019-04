Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wiembeck. Traktor stellt sich quer.

Lippe (ots)

(AK) Am Samstag, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der Straße Funkenbruch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw BMW, bei dem der 32-jährige BMW-Fahrer aus Detmold leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Lemgoer fuhr mit dem Traktor und angehängtem Miststreuer von Wiembeck in Richtung Wahmbecker Heide. In einer Rechtskurve kam ihm der BMW entgegen. Der Lemgoer bremste den Traktor stark ab, wobei dieser sich quer stellte. Im Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell