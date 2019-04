Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Zigarettenautomat manipuliert.

Lippe (ots)

(AK) In der Zeit zwischen dem 26.03.2019 und dem 26.04.2019 wurde ein Zigarettenautomat der sich an einer Gaststätte an der Straße Lehmbrink befand manipuliert. Der oder die Täter müssen hierfür den Automaten abgehangen haben. Sie erbeuteten eine große Menge Zigaretten. Die Kripo Blomberg bittet unter Tel. 05235/96930 um Hinweise.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell