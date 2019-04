Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Kinder auf der Pivitsheider Straße verletzt.

Lippe (ots)

(AK) Am Freitag, gegen 17:30 Uhr, wurden zwei Jungen als Radfahrer auf der Pivistheider Straße leicht verletzt. Die beiden 13-Jährigen fuhren auf dem Radweg in Richtung Haustenbecker Straße, als sich die Lenkerenden ihrer Fahrräder verhakten. Hierdurch stürzten beide und ein Rettungswagen verbrachte sie zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Detmold. An den Fahrrädern entstand nur geringer Sachschaden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell