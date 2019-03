Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Quintett beschädigt Automaten

Lippe (ots)

(KL) Am Dienstagabend, 19.03.2019, beobachtete ein Zeuge, wie sich fünf junge Männer mit einer Eisenstange an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Die Polizei erwischte sie noch am Tatort.

Gegen 23:30 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf eines 54-jährigen Anwohners, der in der Siegfriedstraße fünf Männer beim Aufbruchsversuch eines dortigen Automaten beobachtet hatte.

Als kurze Zeit später die Polizeibeamten eintrafen, stand die Gruppe vor zwei Automaten, die in Höhe eines ehemaligen Imbiss Gebäudes aufgestellt waren. An dem Kondomautomaten fanden die Polizisten frische Hebelspuren am Geldausgabeschacht. Der Zigarettenautomat wies ebenfalls frische Aufbruchspuren auf.

Die Polizisten konfrontierten die Männer im Alter zwischen 16 und 20 Jahren mit den Aufbruchspuren und der Aussage des Zeugen. Die Detmolder leugneten jeglichen Zusammenhang. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizeibeamten bei einem 20-Jährigen im Hosenbein einen Kuhfuß. Die anderen hatten Handschuhe und eine Sturmhaube dabei. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Anschließend durften die Männer nach Hause. Sie erhielten eine Anzeige.

