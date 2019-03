Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Reelkirchen. Autofahrer touchiert Fußgängerin mit Außenspiegel

Lippe (ots)

(KL) Am Dienstagmorgen, 18.03.2019, wurde eine Fußgängerin in einer Linkskurve von einem vorbei fahrenden Auto berührt und am Ellbogen verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Eine 62-jährige Blombergerin ging gegen 07:30 Uhr aus Richtung der Straße Spielberg in Richtung Ortsmitte. Sie benutzte in Höhe einer Linkskurve die rechte Fahrbahnseite. Am Ende der Kurve kam von hinten ein Auto, das an der Seniorin vorbei fuhr. Dabei streifte der rechte Außenspiegel ihren linken Ellbogen.

Die 62-Jährige wurde bei der Berührung verletzt und winkte dem Autofahrer zu. Der Fahrer des dunklen Autos mit Lipper Kennzeichen, vermutlich ein SUV, hielt jedoch nicht an. Die Verletzte informierte anschließend die Polizei.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten den Unfallverusacher und mögliche Zeugen, sich unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold zu melden.

