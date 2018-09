POL-LIP: Lemgo - Brand einer Gartenhütte

Lippe (ots) - (SR) Am späten Freitagabend kam es im Ortsteil Matorf-Kirchheide an der Straße Die Große Allee zu einem Brand einer Gartenhütte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die im Garten stehende Hütte in Brand. Der Brand griff auch in Teilen auf das Wohnhaus über, noch bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Es entstand Sach- und Gebäudeschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

