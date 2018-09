POL-LIP: Bad Salzuflen. Wohnungseinbruch.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Donnerstag drangen unbekannte Täter in eine der Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Augustastraße, Ecke Wenkenstraße ein. Ob die Einbrecher auch Beute machten, steht noch nicht genau fest. Sie richteten aber Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Wem etwas im Zusammenhang mit der Tat aufgefallen ist, der wird gebeten sich unter 05231 / 6090 an das KK 2 in Detmold zu wenden.

