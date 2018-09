POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbruch in Getränkemarkt

Lippe (ots) - (SR) In der Nacht zu Samstag kam es im Ortsteil Asemissen in einem Getränkemarkt an der Straße Hahnenkamp zu einem Einbruch. Die Täter erbeuten Rauchwaren und Spirituosen im 4stelligen Eurobereich. Wer Hinweise zu diesem Einbruch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180.

