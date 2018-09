POL-LIP: Detmold - Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Kind

Lippe (ots) - (SR) Am Freitagmittag gegen 13.00 Uhr kam es an der Kreuzung Hornsche Straße / Leopoldstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem 10jährigen Kind auf einem Fahrrad. Das Kind wollte in einer Gruppe mit anderen Kindern die Hornsche Straße aus Richtung Leopoldstraße auf der Fußgängerfurt überqueren. Als ein Pkw angefahren kam, bremsten beide, sowohl das Auto, als auch das Kind mit seinem Fahrrad. Aufgrund dessen waren jetzt offensichtlich beide der Ansicht, weiterfahren zu können. Folglich fuhren beide an und es kam zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der Pkw setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Kind blieb unverletzt, es entstand leichter Sachschaden am Fahrrad. Wer Hinweise auf den Flüchtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

