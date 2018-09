POL-LIP: Lage. Firmenwagen beschädigt.

Lippe (ots) - In Höhe der Straße "Im Seelenkamp" 40 ist am Donnerstag ein geparkter weißer Volvo beschädigt worden. Der Schaden entstand zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr an der Fahrerseite. Ein Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Hinwiese nimmt das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen unter 05222 / 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell