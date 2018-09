Neue Gesichter in der KPB Lippe Bild-Infos Download

Lippe (ots) - Am vergangenen Montag begrüßte Landrat und Behördenleiter Dr. Axel Lehmann gemeinsam mit seiner Direktionsleiterin und seinen Direktionsleitern sowie einem Vertreter des Personalrats 32 neue Kolleginnen und Kollegen in der Kreispolizeibehörde. Bei 18 der Neuankömmlinge handelt es sich um frisch ausgebildete Beamtinnen und Beamte, die ihr Fachhochschulstudium (Ausbildung) erfolgreich abgeschlossen haben. Die übrigen haben sich auf eigenen Wunsch aus anderen Behörden nach Lippe versetzen lassen. Die große Zahl der Zugänge soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Lippe etliche Beamte in diesem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand gingen oder noch gehen werden und auch aus persönlichen Gründen die Behörde verlassen haben, um an ihren Wunschstandort zu kommen oder aber sich anderen Herausforderungen zu stellen. Dr. Lehman und seine Direktionsleiterin sowie seine Direktionsleiter wünschten den Beamtinnen und Beamten alles Gute, einen erfolgreichen Start in der Behörde und das nötige Fingerspitzengefühl bei der Bewältigung ihrer zukünftigen Aufgaben. Den frisch aus der Ausbildung kommenden Beamtinnen und Beamten nahm der Behördenleiter noch feierlich im Kreishaus den Diensteid ab.

