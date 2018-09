POL-LIP: Dörentrup - Humfeld. Werkzeuge erbeutet.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag hat ein unbekannter Täter diverses Werkzeug aus einer Garage im "Alter Kampweg" gestohlen. Bei der Beute handelt es sich um eine Kettensäge der Marke Stihl, eine Bohrmaschine mit der Bezeichnung "Kraft", eine Stichsäge (Hersteller unbekannt) mit graugrünem Koffer und einen Hammer. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Tat mit einer Beobachtung in der benachbarten Straße "An der Siekwiese" im Zusammenhang steht. Dort ist zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr eine fremde Person gesehen worden, die auf einem Wohngrundstück umherschlich (wir berichteten am Donnerstag). Im Fall "Alter Kampweg" hörten Zeugen gegen 02.00 Uhr ein Auto, das offensichtlich in der Nähe hielt. Wer Angaben zu dem Fahrzeug oder sonst sachdienliche Hinweise in der geben kann, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 an das KK Lemgo zu wenden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Uwe Bauer

Telefon: 05231/609-5050 o. 0171-3078230

Fax: 05231/609-5095

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell