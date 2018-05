POL-LIP: Lemgo. Versuchter Gaststätteneinbruch.

Lippe (ots) - Zwischen Sonntag und Donnerstag hat man versucht in eine Gaststätte in der Mittelstraße, etwa in Höhe des Busbahnhofs, einzubrechen. Die Tat wurde am Donnerstag entdeckt und der Polizei gemeldet. An einer der rückwärtigen Zugänge sind entsprechende Beschädigungen gefunden worden. Aufgrund der guten Sicherung gelangten der oder die Täter aber nicht ins Gebäude und verschwanden wieder. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gemacht hat, der wird gebeten sich unter 05261 / 9330 beim KK Lemgo zu melden.

