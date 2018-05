POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch in Tankstellenhaus.

Lippe (ots) - In der Nacht zum Freitag haben Einbrecher versucht in das Kassenhaus einer Tankstelle an der Lemgoer Straße im Ortsteil Brake einzusteigen. Die Tatausführung muss mit entsprechendem Lärm abgelaufen sein. Der von den Tätern angerichtete Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich. Letztendlich war die Sicherung des Gebäudes so gut, dass der Einbruchsversuch scheiterte und die Unbekannten verschwanden. Die Kripo in Lemgo hofft nun auf den einen oder anderen Hinweis in der Sache. Wem etwas Verdächtiges in dem Bereich aufgefallen ist oder wer sonst in dem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, der wird gebeten sich beim KK Lemgo unter 05261 / 9330 zu melden.

