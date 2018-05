POL-LIP: Kalletal. Alleinunfall.

Lippe (ots) - Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag auf der B238 verunfallt und musste anschließend stationär im Klinikum aufgenommen werden. Der Mann war gegen 17.10 Uhr auf seiner Yamaha in Richtung Lemgo unterwegs und kam ausgangs einer Linkskurve in der 50er-Zone (außerhalb geschlossener Ortschaft) in Höhe Bavenhausen nach rechts von der Straße ab. Fahrer und Maschine stürzten in den Straßengraben. Hinzukommende Autofahrer kümmerten sich um den Verletzten und alarmierten den Rettungsdienst. Am Motorrad entstanden leichte Beschädigungen.

