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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: leichtverletzter Kradfahrer nach Vorfahrtsverstoß

Sprockhövel (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, gegen 12.30 Uhr, beabsichtigt ein 22-jähriger Hattinger in seinem Pkw VW aus der untergeordneten Hattinger Straße in die Bredenscheider Straße abzubiegen. Hierbei lässt er zunächst einen unbeteiligten Fahrzeugführer in die Hattinger Straße einbiegen. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersieht der 22 Jährige einen 32-jährigen Hattinger auf dessen Krad Harley-Davidson, der sich hinter dem unbeteiligtem Fahrzeugführer befindet. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich stürzt der 32 Jährige zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde nach einer rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Das Krad wurde durch einen Abschleppdienst aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt. (CLA)

Rückfragen bitte an:

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Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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