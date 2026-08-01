Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Polizei nimmt 50 jährigen Schwelmer in Gewahrsam

Schwelm (ots)

Am 01.08.2026 kam es gegen 00.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in Schwelm nahe der Hauptstraße. Da sich im Verlauf des Einsatzes Hinweise darauf ergaben, dass einer der Beteiligten, ein 50 Jahre alter Schwelmer, über eine Schusswaffe verfügte und er sich den Beamten gegenüber nicht kooperativ verhielt, wurden Spezialkräfte angefordert. Diese konnten den Betroffenen schließlich in Gewahrsam nehmen. Es wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für unbeteiligte Personen bestand nicht. (ASC)

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