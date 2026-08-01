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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Elektronikfachmarkt - Täter erbeuten Handys

Ennepetal (ots)

Am 01.08.2026 um 03:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass mehrere Personen die Tür zu einem Elektronikfachmarkt in der Gasstraße in Ennepetal aufbrachen. Sie erbeuteten Handys und flüchteten mit einem Pkw in Richtung Hagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte der Polizeiwache Ennepetal unter 0233391662100. (ASC)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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