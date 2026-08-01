Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Einbruch in Elektronikfachmarkt - Täter erbeuten Handys
Ennepetal (ots)
Am 01.08.2026 um 03:40 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass mehrere Personen die Tür zu einem Elektronikfachmarkt in der Gasstraße in Ennepetal aufbrachen. Sie erbeuteten Handys und flüchteten mit einem Pkw in Richtung Hagen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie Hinweise geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte der Polizeiwache Ennepetal unter 0233391662100. (ASC)
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