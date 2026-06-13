Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Werkzeuge und Rennrad bei Kellereinbruch entwendet
Hattingen (ots)
Zwischen dem 12.06.2026, 10:00 Uhr und 13.06.2026, 00:50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße. Im Haus wurde ein Keller gewaltsam geöffnet. Es wurde ein Rennrad sowie Werkzeug entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)
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