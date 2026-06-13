POL-EN: Werkzeuge und Rennrad bei Kellereinbruch entwendet

Hattingen (ots) - Zwischen dem 11.06.2026, 19:00 Uhr und 12.06.2026, 07:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Heggerstraße auf. Aus dem Hausflur wurde ein Kinderfahrrad der Marke Licorne in der Farbe türkis entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 ...

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